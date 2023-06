Hôpital Dalal Jamm: 4 corps sans vie, des blessés par balles et armes blanches, reçus

4 corps sans vie ont été déposés à l’hôpital Dalal Jamm de Guédiawaye, suite aux manifestations violentes, survenues dans le pays.



D’après ‘’Libération’’, l’annonce a été faite par Dr. Khady Fall, responsable du service d’accueil des Urgences. « Nous avons aussi reçu des blessés par balles, des blessés par armes blanches.



Concernant les blessés, il ne reste plus qu’une seule personne qui est en réanimation, une en chirurgie et quatre autres en soin », a-t-elle révélé.



