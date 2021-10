Hôpital Grand Mbour devient Hôpital Thierno Mansour Barro : Un espoir de relèvement du plateau renait L’hôpital de Grand-Mbour porte désormais le nom de Thierno Mansour Barro. La dénomination a été faite par décret du président de la République. Le fait a suscité des réactions de joie au sein de la famille Barro, de la ville de Mbour et sur l’ensemble du Sénégal et de la diaspora. Un espoir de relèvement du plateau technique renait à travers le rayonnement du saint homme

Rédigé par leral.net le Dimanche 3 Octobre 2021 à 10:42

L’inspecteur de l’éducation et de la formation, Aly Ciré Daff, secrétaire particulier du saint homme pendant une durée de 25 ans et porte-parole de la famille Barro a fait part avant-hier, vendredi 1er octobre, à la presse remerciements.



Selon ses propos, la mission de Thierno Mansour Barro a eu des impacts de dimension universelle mettant au centre la formation de l’homme et son éducation islamique. A l’en croire, la famille Tidiane dans ses dimensions, les différentes familles religieuses du pays, principalement celle de Médina Gounass et l’ensemble des disciples de Thierno sont très satisfaits de l’action du chef de l’Etat.



Le relèvement du plateau de l’hôpital Thierno Mansour Barro est attendu car la dimension du saint homme et son rayonnement international peuvent beaucoup apporter aux populations et contribuer au soulagement des malades.

Sud quotidien



