Hôpital Principal : Le personnel en grève pour 72 heures

Le personnel de l’hôpital Principal a décrété 72 heures de grève, à partir de ce mercredi 8 juin 2022. Ces travailleurs dénoncent ce qu’ils considèrent comme une non considération des paramédicaux, le refus d’augmentation de salaires pour les contractuels et des indemnités pour les acteurs de la santé.



« Nous avons malheureusement constaté à la fin du mois de mai que les indemnités étaient payées uniquement aux fonctionnaires. Les contractuels de la santé qui représentent deux fois le personnel fonctionnaire, ont été ignorés », déclarent les blouses blanches.



Ainsi, les paramédicaux, dit-on, constituent le maillon faible du système et l’agneau du sacrifice. Et d’après Walfadjiri, l’Intersyndicale “And Gueusseum” dit n’être pas concernée par cette grève.