Hôpital Principal : Le syndicat des travailleurs décrète 72 heures de grève à partir ce mercredi Le syndicat des travailleurs de l’hôpital Principal de Dakar décrète une grève de 72 heures à partir ce mercredi 8 juin. Il dénonce, entre autres, la non prise en compte des contractuels dans l’augmentation des salaires et des indemnités des acteurs de la santé. Ces syndicalistes parlent d’une injustice que subissent les paramédicaux en cas d’incident.

Rédigé par leral.net le Mercredi 8 Juin 2022 à 10:41 | | 0 commentaire(s)|

Deux points majeurs qui ont été soulevés dont l’un concerne les indemnités accordées aux personnels de la santé. « A la fin du mois de mai, nous avons malheureusement constaté que ces indemnités, étaient payées uniquement aux fonctionnaires. Les contractuels de la santé qui représentent deux fois le personnel fonctionnaire a été ignoré« , a déclaré sur Rfm Abdoulaye Thiaw.



Traitement en défaveurs paramédicaux



Le secrétaire général du syndicat des travailleurs de l’hôpital Principal de Dakar juge qu’il est inacceptable qu’on fasse ce traitement en défaveur des personnels contractuel. Il appelle l’Etat à corriger ce qu’il qualifie d’injustice le plus rapidement possible.



Mot d’ordre de grève



A la suite de l’assemblée générale, la Fédération a donné un mot d’ordre de 72 heures de grève. « Un mot d’ordre qui commence mercredi jusqu’au vendredi », a-t-il notamment précisé.



Le paramédicaux, agneau du sacrifice



L’autre point, poursuit M. Thiaw, est de dénoncer l’injustice qui est orientée. « C’est les paramédicaux qui constitue à notre avis le maillon faible du système parce qu’à chaque fois, il y a des problèmes. Donc, ils constituent l’agneau du sacrifice alors que dans la majeure partie des situations, ce ne sont pas des ingénieurs, des chefs d’entreprises, des électriciens […]« , a fulminé le secrétaire général.

Senego



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook