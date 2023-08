Hôpital Principal: Les porteurs de dattes « spirituelles» refoulés !

L’accession du président Macky Sall à la magistrature suprême était assurément un mal nécessaire. En effet, son magistère a permis aux Sénégalais d’avoir une visibilité claire et une perception « statutaire » sur la communauté des marabouts. En tout cas, le responsable des Soufis Intellectuels Serigne Fallou Dieng, par ailleurs petit-fils de Serigne Touba, avait déclaré dans ces mêmes colonnes ceci : « Les marabouts n’ont qu’à changer de démarche puisque le « Ndiguel » ne fait plus recette… ».



De là, « Le Témoin » quotidien constate qu’après Dieu-Allah, c’est le président Macky Sall ! Et personne d’autre… Pour preuve, le refoulement des responsables de « Yaw » de l’hôpital Principal de Dakar alors qu’ils étaient porteurs de dattes à remettre à un malade du nom d’Ousmane Sonko. Des dattes offertes par le Khalife général des mourides Serigne Mountakha Mbacké au leader de Pastef afin qu’il mette fin à sa grève de la faim. Des dattes aux vertus nutritives, curatives et spirituelles que certains considèrent comme remèdes capables de sauver et de libérer le soldat Ousmane Sonko. Qui vivra verra !

