Hôpital Principal: Une dalle s’effondre et fait un mort et un blessé

Un drame s’est produit, mercredi dernier, à l’hôpital Principal, lors de la réfection de l’ancien laboratoire de Biochimie.



D'aprés "L'Observateur", la dalle du bâtiment en chantier s’est effondrée sur deux ouvriers. L'incident a fait un mort et un blessé. Le bâtiment, qui se positionne entre deux longs couloirs de l’hôpital, avait une toiture en tuile.



