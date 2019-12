Hôpital de Ziguinchor : Les travailleurs décrètent 48 heures de grève

Les travailleurs de l’hôpital de la paix de Ziguinchor ont décrété 48 heures de grève. Ces derniers, réclament le recrutement de 28 de leurs camarades. Les services de consultations externes, la gynécologie, le bloc opératoire, le labo et la pédiatrie sont tous aux arrêts. Seules les urgences sont assurées. « Nous sommes en grève, parce que nous voulons qu’on règle le cas de 28 de nos camarades qui sont là sans CDI.



On a demandé à l’administration de les recruter. Elle nous avait dit qu’il n’a pas d’argent pour les recruter. Mais, aujourd’hui, l’administration vient de recruter 5 personnes en leur payant, chacun, un million de francs CFA », a déclaré Youba Coly, porte-parole des travailleurs.



D’après Emedia, ces travailleurs qui veulent que leurs camarades soient régularisés, ne comptent pas arrêter de sitôt la grève. « Si nous n’avons pas satisfaction, nous allons passer à la vitesse supérieure. Nous ne sommes pas prêts à baisser les bras. Nous irons jusqu’au bout de notre combat » promettent-ils.



