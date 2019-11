Hôpital de la paix de Ziguinchor : la banque de sang complètement à sec La situation est grave à l’hôpital de la paix de Ziguinchor. Et pour cause, la banque de sang de l’hôpital est complètement à sec. Selon la RFM, les services de la réanimation, de la pédiatrie ou encore de la chirurgie sont les touchés.

Rédigé par leral.net le Jeudi 7 Novembre 2019 à 08:40 | | 0 commentaire(s)|

Une situation qui a pris de telles proportions que les malades sont obligés de faire appel à leurs proches pour venir leur donner du sang pour se soigner. Et il n’est pas rare qu’un malade reste sur une table d’opération à attendre qu’un proche veuille bien venir faire des tests et lui donner du sang. Toute chose qui n’est pas sans conséquence pour les malades dans une situation d’urgence, avec tout ce temps perdu, indique la même source.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos