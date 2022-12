Hôpital le Dantec: Les prestataires et contractuels envoyés en chômage

Rédigé par leral.net le Vendredi 30 Décembre 2022 à 16:40 | | 0 commentaire(s)|

Dégâts collatéraux de la construction de l'hôpital Aristide le Dantec. Les prestataires et contractuels (CDD) dudit hôpital, déployés à l'hôpital militaire de Ouakam, seront virés à partir d’aujourd’hui. Ils sont envoyés au chômage, informe L'As.



Le médecin-colonel Youhanidou T. Wane, Directrice de l'hôpital militaire de Ouakam, a pris une note de service pour informer que les contractuels dont le contrat expire en décembre 2022 et les prestataires mis à la disposition de l'hôpital militaire depuis le redéploiement du personnel de l'hôpital Aristide le Dantec, sont priés d'arrêter leurs activités à compter du 31 décembre 2022, délai de rigueur.



A cet effet, la Directrice de l'hôpital militaire de Ouakam demande aux chefs de services concernés de prendre toutes les dispositions utiles pour la continuité du service.

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook