Hôpital pour enfants Albert Royer: Des sœurs siamoises séparées avec succès

C’est un fait assez rare, mais qui commence à être récurrent à l’hôpital pour enfants Albert Royer de Dakar. En effet, après Adji et Sophie, en 2018, deux autres sœurs siamoises ont été séparées avec succès dans ledit service. Les faits se sont déroulés, ce mercredi 9 août 2023, informe "leSoleil.sn".



Au début, leurs parents étaient pessimistes, préférant une évacuation à l’étranger. Mais, ils seront finalement dissuadés grâce à l’expérience et au professionnalisme des experts de l’hôpital Albert Royer. Et, après une opération qui a duré 3h de temps, ces sœurs jumelles, âgées de 11 mois, ont été finalement sauvées.



L’opération a été réalisée par une équipe locale chirurgicale et anesthésiste dirigée par le professeur Gabriel Ngom, par ailleurs chef du service chirurgie et le professeur Mamadou Mour Traoré, anesthésiste-réanimateur.



Les nourrissons étaient liés par le sternum et le foie, selon des informations. Présentement, elles se portent bien.