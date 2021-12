Hôpital régional de Thès: Deux agents arrêtés pour vol et vente illicite de médicaments

Un scandale de vol de matériel médical éclabousse l’hôpital régional de Thiès. Deux agents de cette structure sanitaire ont été arrêtés par la police pour vol et vente illicite de médicaments. Il s’agit de l’agent de facturation, M. Ndiouck et l’Aide-opératoire au bloc, A. Gadiouga.



2 bouteilles de sérum salé, 2 bouteilles de sérum glucosé et (26) bouteilles de ringer lactate, un carton contenant 15 combinaisons de bloc opératoire, un carton contenant 30 flacons Perfalgan et 09 cathéter et un carton contenant 60 paires de gants chirurgicaux, ont été saisis. Le directeur de l’hôpital, Alioune Faye déclare qu’on lui avait signalé, en 2019, un réseau parallèle de vente de médicaments au sein de l’hôpital régional de Thiès, rapporte "Rewmi".

