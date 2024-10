Hôpital régional de Ziguinchor : Le Syntras annonce une grève totale pour le 23 octobre prochain Les travailleurs de l’hôpital régional de Ziguinchor s’offusquent du non-respect de certains termes du protocole d’accord qui les lie à la Direction. Selon "Bes Bi", c’est pourquoi Siméon Faye et ses collègues ont tenu un point de presse, la semaine dernière, pour informer des contours de leur plan d’action.

« Le lundi et le mardi prochains, nous allons observer une grève avec un service minimum. Mais le mercredi, ce sera une grève totale. Ce plan d’action s’explique par le fait que certains termes du protocole d’accord signé avec l’ex-Cnts Santé et l’Intersyndicale, n’est toujours pas signé », se désole Siméon Faye, secrétaire général de la section de Ziguinchor du Syndicat national des travailleurs de la santé (Syntras).



« La signature du contrat de prestation de services pour les vingt stagiaires des budgets 2023-2024, en tenant compte de l’ancienneté, de même que des contractuels dans la cagnotte, la rationalisation des stagiaires restants, tous ces points ne sont pas résolus », regrette-t-il.



« Certes, l’hôpital a payé un chèque de 15 millions et il y a une ristourne de 74 millions versée par l’Ipres (Institution de prévoyance retraite du Sénégal), ce qui a permis l’enrôlement des retraités à partir de 2018. Mais nous demandons le paiement des rappels et la prise en compte de l’avancement », ajoute le syndicaliste.



Par ailleurs, selon toujours le journal, Siméon Faye et ses camarades dénoncent « le blocage de l’audit du personnel, le non-paiement de la dette de 105 millions relative aux motivations du personnel ».



