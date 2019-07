Hôpital régional de Ziguinchor: le scanner sera réparé d’ici jeudi prochain Grand ouf de soulagement pour les malades de l’hôpital régional de Ziguinchor. Le scanner qui était en panne depuis plus de deux semaines, devrait être réparé d’ici à jeudi prochain, selon le directeur de l’hôpital, Martial Coly Bop.

Rédigé par leral.net le Vendredi 5 Juillet 2019 à 13:18 | | 0 commentaire(s)|

« La panne était causée par un tube qui avait atteint sa durée de vie. Nous allons recevoir un nouveau tube ce week-end et la panne sera réparée d’ici à jeudi prochain », a dit le directeur de l’hôpital de Ziguinchor sur la RFM, ce vendredi.



Depuis plusieurs semaines, les malades de la région sud étaient obligés de se rendre à Kolda pour les besoins d’un scanner, rappelle-t-on.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos