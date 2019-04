Horoya Ac : Khadim Ndiaye victime d'une double fracture tibia-péroné Le gardien du Horoya Ac et de l’équipe nationale, a été gravement blessé lors de la rencontre entre son club et le Wydad de Csablanca (5-0), samedi, en quart de finale de la Ligue africaine des champions. Khadim Ndiaye a été blessé à la 88ème minute de la rencontre, à la suite d’une incompréhension entre son défenseur Samassékou et lui, sur un dégagement. il soufre d'une double fracture tibia-péroné. Khadim Ndiaye a été évacué d'urgence par ambulance dans une structure sanitaire à Rabat. ses coéquipiers sont sous le choc.

Rédigé par leral.net le Dimanche 14 Avril 2019 à 10:54 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos