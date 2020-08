Horoya Fc - L'international sénégalais Khadim Ndiaye se dit "apte" pour... Khadim Ndiaye est de retour ! Blessé lors du match des quarts de finale de la C1 face au Wydad AC de Casablanca en avril 2019, le portier international sénégalais est revenu dans l’effectif pro depuis deux semaines.

Rédigé par leral.net le Lundi 24 Août 2020 à 06:02 | | 0 commentaire(s)|

Au Centre Technique de Nongo, le gardien sénégalais se montrait fréquemment en train de trottiner avant d’intégrer le groupe. Dans un entretien qu’il a accordé à son club, il espère revenir en compétition d’ici la prochaine saison.



« Je me sens à l’aise, tranquille de retrouver le groupe après avoir passé quelques temps à la maison », a-t-il indiqué.



Préparation



«Dans les prochains mois je crois pouvoir revenir en forme. Car jusque-là, je travaille au niveau de la préparation physique. J’ai commencé à courir avec quelques exercices, j’ai même un peu touché la balle, mais pour le moment je ne suis pas pressé. Je vais bien me préparer », prévient-il.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos