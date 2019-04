Horreur à Bayakh : Djibril Ndiaye viole et charcute sa logeuse Djibril Ndiaye a vraiment la rancune tenace. Cet homme âgé 40 ans n’a pas supporté d’être expulsé de la chambre qu’il louait à Bayakh, pour arriérés de loyer. Et pour cause, révèle "Libération", le sieur Ndiaye est revenu dans la maison le soir, vers 3 heures du matin, armé d’un coupe-coupe pour s’en prendre à sa logeuse.

Rédigé par leral.net le Samedi 27 Avril 2019 à 12:31 | | 0 commentaire(s)|

Il défonce la porte de la chambre de la dame, pique son téléphone et son argent, la traîne de force dans un terrain vague. Là, il lui assène deux coups de coupe-coupe sur les jambes, la déshabille et la viole, avant de laisser sur place et de s’enfuir, la croyant morte. Le tout, sous le regard impuissant de ses deux enfants.



La dame a été trouvée sur place par des passants à qui elle a donné le signalement de son bourreau. Djibril Ndiaye, sera finalement cueilli et déféré au parquet pour tentative d’assassinat, viol et vol avec effraction commis la nuit.



La pauvre dame plongée depuis dans le coma, lutte contre la mort, souligne le journal.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos