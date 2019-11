Horreur à Malika : un homme bat à mort sa femme enceinte de 3 mois C’est l’émoi à Malika Montagne. Un homme a battu à mort sa femme enceinte de 3 mois. Mamadou Thiam, le mari reprochait à sa femme, Aminata Ka âgée de 22 ans de n’avoir pas fait à manger.

Selon la RFM qui donne l’information, la jeune femme était pourtant allée faire une échographie en raison de sa situation de santé, et est rentrée tardivement de l’hôpital, ce qui l’a empêché de faire à manger. Mais Mamadou Thiam, décrit comme un homme violent par ses voisins qui avait l’habitude de battre sa femme, n’a voulu rien comprendre, et l’a battue à mort. Le corps de la jeune dame a été transférée à l’hôpital et le mari a été mis en garde à vue au commissariat de Malika.

