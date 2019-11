Horreur à Mboro: Une domestique accouche et tue son bébé à l’aide d’une lame Une jeune femme employée de maison au quartier HLM, de Mboro, âgée d’une vingtaine d’années, a tué son bébé à l’aide d’une lame, lundi dernier. Elle a été démasquée par la sage-femme du poste de santé Mboro 1, suite à des saignements importants, qui renseignaient sur sa récente maternité, selon pressafrik. La gendarmerie a fait une descente dans la maison et a découvert le nouveau-né dans un sachet, jeté dans une poubelle. La domestique est en garde-à-vue à la gendarmerie de Mboro et sera déférée ce vendredi.

