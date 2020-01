Horreur sur les chantiers KMS : le chauffeur Amadou Diop broyé par un tuyau de plus de 100 kg, une personne arrêtée Un drame s’est produit sur les chantiers de l'usine de traitement des eaux de Keur Momar Sarr. Un chauffeur de la société Transmar, Amadou Diop, marié et père de 5 enfants, âgé de 52 ans, a été écrasé par un tuyau d'une centaine de kilos. Il est mort sur le coup, selon "L’Observateur", soulignant que le conducteur de la grue, d'où s'est détaché le tuyau qui l'a tué, a été arrêté pour homicide involontaire.

