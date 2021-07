Horrible fin de deux femmes migrantes: Endormies dans un champ, elles meurent écrasées par un tracteur Le drame s'est produit la semaine dernière, le vendredi matin plus précisément près de Milan, en Italie. Dans la nuit, deux jeunes femmes de 28 et 32 ans, se sont endormies dans un champ de maïs.

Le lendemain matin, alors qu'elles dormaient paisiblement, elles ont été écrasées par un tracteur qui diffusait de l’insecticide. D’après « Tribune » qui partage l’info, le conducteur du véhicule n'a rien remarqué et a continué sa route.



L'une des deux victimes a appelé les secours alors que sa copine était déjà décédée. Mais la communication a été rendue compliquée à cause de la barrière de la langue, car les deux jeunes femmes en situation irrégulière ne parlaient pas l'italien.



Les secours sont arrivés sur les lieux que quelques heures plus tard, et la jeune femme avait alors, elle aussi, succombé à ses blessures. Des bouteilles de bière et de l’aluminium ont été découverts à proximité des deux corps.



Le conducteur du tracteur, un jeune employé agricole, a été entendu par les enquêteurs, avant d'être relâché. On ignore s'il sera inquiété par la justice, ajoute « Tribune »



