Horticulture-La vente de pastèques : Bien en marche, un business qui nourrit son homme Tribune- La pastèque appelé « khaale » dans la langue wolof, est un fruit qui inonde actuellement le marché sénégalais. Contrairement aux fruits, importés, c’està-dire qui proviennent d’autres pays, et dont la culture ne peut être faite ici. La pastèque est cultivée dans plusieurs localités.

Rédigé par leral.net le Mercredi 29 Novembre 2023 à 16:12 | | 0 commentaire(s)|

En effet, il n’est pas rare de voir le paysan même rallier la capitale pour écouler sa production. Actuellement nombreux sont les marchands de pastèques qui se frottent les mains avec la commercialisation de leurs marchandises.





Au Sénégal, la pastèque est très bien consommée, après les repas, le soir bref il n’y a pas une heure fixe pour en prendre. Ce fruit est vendu en détail à 150 francs, 100 francs …ça dépend du pouvoir d’achat de chacun. Daouda, un cultivateur de pastèque, venu écouler sa marchandise dans la capitale nous met au parfum



« Les pastèques proviennent de Walo, je suis paysan en même temps vendeur quand je termine la culture je viens écouler ma marchandise. Ceux qui achètent au niveau des champs, ils achètent par sac ou par voiture « Peugeot », la voiture de pastèque coute 85000 francs et il faut payer 8000f pour chaque chargement.



Le propriétaire de la voiture « Peugeot » aura 5000f et ceux qui chargent les pastèques 3000 francs. Il faut maintenant acheter une valeur de sept Peugeot pour remplir un camion, et payer 150 000f pour le transport. On s’en sort, on arrive à avoir un bénéfice. La place que j’occupe, appartient à la mairie j’ai payé 12000f pour le mois. La pastèque peut couter 1000f, 2000f, 2500f ça dépend ».



À côté des grossistes, il y’a aussi des femmes qui viennent acheter pour vendre en détail c’est le cas de Mariama « Je viens ici prendre des pastèques que je découpe pour vendre à 150f ,100f …J’y vois mon compte ».



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook