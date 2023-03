Hospitalisation d'Ousmane Sonko : Le patron de Suma, Dr. Babacar Niang, arrêté

D’après L’OBS, une convocation a été envoyée chez lui et un avis de recherche a été lancé. Tous les brigades et commissariats ont été alertés et un système de filature mis en place. C’est ainsi que les gendarmes de Pété l’ont aperçu à Médina Ndiathbé.



Docteur Babacar Niang avait confié le traitement de Ousmane Sonko à une équipe spéciale, dont personne n’a vu la trace.



Ainsi, il a été convoqué ce matin par la Brigade des affaires générales (Bag) de la DIC (Division des Investigations Criminelles). Ce, suite à la plainte du ministre de la Santé, qui a saisi le procureur pour « propos diffamatoires de nature à porter le discrédit sur les efforts déployés dans la lutte contre le Covid ».