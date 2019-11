Hôtel des députés : un incendie fait deux blessés graves dans un appartement Un incendie s’est déclaré mercredi dernier dans l’appartement de la parlementaire Sokhna Astou Mbacké, à l’hôtel des députés. Selon Les Echos qui donne l’information, deux personnes, dont l’homonyme de la député sont gravement blessées.

Le feu aurait pris sur le balcon où la jeune femme avait allumé le gaz. Mais un matelas en mousse accroché sur le balcon est tombé sur le gaz avant d’embraser d’autres objets sur le balcon et de répandre le feu dans l’appartement.

Une voisine est accourue pour lui porter secours, alertée par ses appels à l’aide. Mais elle tombe et perd connaissance sous l’emprise de la fumée. Les deux femmes grièvement brûlées, ont été transportées à l’hôpital, indique la même source.



