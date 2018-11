Houle à Saint-Louis : Macky demande le recensement des dégâts et l’assistance aux sinistrés

Le chef de l’Eta a réaffirmé sa solidarité et son soutien aux populations de ces villes des effets de la houle. En réunion de Conseil des ministres, hier, Macky Sall a instruit le gouvernement de recenser, avec précision, les pertes constatées et d’apporter l’assistance habituelle aux populations et pécheurs sinistrés.



Il a rappelé au Premier ministre et son équipe, l’urgence d’accélérer la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre l’érosion côtière, conformément aux directives relatives à la sauvegarde et l’aménagement des zones côtières vulnérables notamment Saint-Louis, Dakar, Bargny Cayar, Saly portudal, Popenguine et Ziguinchor.



A cet effet, le Président veut qu’on accélère la finalisation de toutes les études techniques, la mobilisation des ressources et l’exécution rapide des projets financés par l’Etat avec le concours de la Banque mondiale et de l’Agence française de développement.











