Huawei Ict Competition 2020 : La multinationale chinoise récompense plus de 30 étudiants

Samedi 21 Novembre 2020

Malgré le contexte marqué par la Covid-19 et ses conséquences, Huawei et son équipe ont veillé à la bonne tenue des examens qui se sont déroulés en ligne afin de garantir la sécurité et la protection des étudiants. Selon un communiqué de presse, plus de trente étudiants et leurs professeurs présents à la cérémonie ont notamment été récompensés par des certificats Huawei selon leurs résultats. Par la même occasion, le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation a évoqué les dons en équipements reçus par 4 établissements d’enseignement, qui contribueront à dynamiser l’enseignement supérieur au Sénégal.



Le ministère, partenaire de Huawei dans la tenue de cette compétition, était présent pour récompenser les étudiants. Cheikh Oumar Anne s’est réjoui des activités menées par Huawei dans le cadre de l’éducation au Sénégal : «Les initiatives de Huawei s’inscrivent dans la dynamique d’amélioration de l’employabilité des étudiants des filières Tic et de développement du numérique », a-t-il dit.



Parmi les invités, Xiao Han, l’ambassadeur de la Chine au Sénégal a salué l’esprit de solidarité et d’entraide qui anime Huawei, désigné comme le représentant des entreprises chinoises et la fierté de la technologie chinoise.



Dans ce contexte de mondialisation, l’industrie des Tic est une industrie en pleine croissance et représente la tendance du développement scientifique et technologique de l’économie mondiale. Dans la marche du Sénégal vers l’édification d’un État émergent, le caractère stratégique de ce domaine est évident. En tant que leader mondial de l’industrie des Tic Huawei s’engage à apporter une contribution exceptionnelle à la construction d’un écosystème informatisé au Sénégal.



Huawei est l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'infrastructures et d'appareils intelligents dans le domaine des technologies de l'information et des communications (Tic). Elle compte plus de 194 000 employés avec une présence dans plus de 170 pays et régions. Fondée en 1987, Huawei est une société privée entièrement détenue par ses employés.

Adou FAYE





