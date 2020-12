,Huawei au deuxième Forum du Numérique au Sénégal

La deuxième édition du Forum du Numérique placé sous le thème: «Le Digital au service de la gestion de la pandémie et de la relance de l’économie», co-organisé par le Ministère de l’Economie Numérique et des Télécommunications et la Présidence de la République du Sénégal, a eu lieu les 26 et 27 novembre 202 au Centre international de Conférence Abdou DIOUF.



L’exposition du forum a réuni une dizaine de participants, surtout des acteurs qui jouent un rôle important dans le secteur des TIC au Sénégal voire à l’ échelle internationale, notament Huawei, Sonatel, Free, ADIE, UVS, entre autres.



Le groupe Huawei, grand leader dans le domaine du numérique, était le seul participant chinois à l’exposition, son stand a attiré l’attention particulière du Président Macky Sall, qui était intéressé par les solutions technologiques présentées par Huawei.



A part le chef d’état et les ministres comme celui de l’Economie Numérique et des Télécommunications, les directeurs généraux des deux plus grands opérateurs du Sénégal, Sonatel et Free ainsi que le directeur général d’ADIE, ont eux aussi, visité le stands du groupe chinois et échangé avec les collaborateurs chinois. L’ambassadeur de la Chine au Sénégal, S. E. M XIAO Han, invité par le Ministère de l’Economie Numérique et des Télécommunications à la cérémonie d’ouverture du Forum, a également profité de l’occasion pour visiter le stand chinois.



L’exposition donne au forum toute sa pertinence, avec les différents stands installés, la visite du Président Macky Sall étant l’occasion de mettre en lumière les avancées dans le numérique au Sénégal. Dans son discours d'ouverture du Forum, le le président a réaffirmé son ambition par le biais de la stratégie Sénégal 2025.



