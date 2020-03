Hudson-Odoi, premier joueur positif au coronavirus en Angleterre Le Chelsea FC a annoncé dans la nuit de jeudi à vendredi, que son ailier international Callum Hudson-Odoi a été testé positif au nouveau coronavirus, le premier cas répertorié chez un joueur en Premier League. Un peu plus tôt, le club d'Arsenal avait annoncé que son entraîneur Mikel Arteta avait lui aussi été testé positif, entraînant le report du match contre Brighton prévu samedi, alors qu'une réunion d'urgence se tiendra vendredi matin pour décider de la suite du championnat anglais, le plus riche du monde.







