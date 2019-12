Huile impropre à la consommation vendue à Touba: le Service du Commerce dément et précise

« Cette vidéo n’est pas conforme à la réalité. Je me suis moi-même déplacé pour constater de visu la nature de cette huile et sa destination. Il s’agit d’une huile qui provient de ceux qui triturent l’arachide, mais elle est destinée à la fabrication de savon artisanale et pas à la consommation.



J’ai pu vérifier tout le processus de fabrication de ce savon. La personne qui a publié cette vidéo, est de très mauvaise foi et doit être traquée et arrêtée par le procureur », a dit le chef du Service du Commerce à Touba sur la RFM.