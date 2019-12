Huile impropre à la consommation vendue à Touba : le service du commerce dément et précise La vidéo circule sur la toile montrant une huile impropre à la consommation contenue dans de gros réservoirs qui serait destinée à la vente. Une information démentie par le chef du service du commerce de Touba, Amadou Touba Niane.

Lundi 30 Décembre 2019

« Cette vidéo n’est pas conforme à la réalité. Je me suis moi-même déplacé pour constater de visu la nature de cette huile et sa destination. Il s’agit d’une huile qui provient de ceux qui triturent l’arachide, mais elle est destinée à la fabrication de savon artisanale et pas à la consommation. J’ai pu vérifier tout le processus de fabrication de ce savon. La personne qui a publié cette vidéo est de très mauvaise foi et doit être traquée et arrêtée par le procureur », a dit le chef du service du commerce à Touba sur la RFM.

