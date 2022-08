Hydraulique Urbaine : Les travailleurs de Sen Eau noyés dans leurs revendications, la Dg prend ses vacances Rien ne va plus entre les travailleurs de la Sen Eau et leur direction. L’intersyndicale a tenu une assemblée générale, hier, pour dénoncer le comportement de l’administration centrale. Les travailleurs ont interpellé le chef de l’Etat dans leur conflit qui les oppose à leur direction.

Rédigé par leral.net le Mercredi 31 Août 2022 à 17:25 | | 0 commentaire(s)|

Les travailleurs de la SenEau dénoncent un manque de considération notoire fait à leurs égards par la Direction générale. Ils ont entamé une deuxième phase de plan d’actions pour la satisfaction de leur plateforme revendicative.



« Nous avons en face de nous une direction générale irresponsable qui ne respecte pas les Sénégalais. Nous avons en face de nous une direction générale qui ne respecte pas ses travailleurs. Après 4 séances de négociations, la direction générale n’a rien proposé. Et nous leur avons remis 14 points de revendication », s’émeut le porte -parole du jour, M. Oumar Ba.



Les travailleurs exigent un meilleur traitement et réclament l’augmentation des salaires de 40% à la place des coupures.



« Le coût de la vie est devenu extrêmement cher. Les travailleurs réclament l’augmentation des salaires de 40% au lieu de couper les salaires. La posture de la directrice, Mme Jany Arnal, est irresponsable. Elle s’est enfuie. On ne peut pas être en crise et la directrice prend son avion et part en vacances tranquillement, laissant les travailleurs en mouvement », ont-ils dénoncé.



Ces travailleurs broient du noir et ne comptent pas céder à la pression. Ils ont décrété 48 heures de grève, le mardi 30 et mercredi 31 août. La situation des travailleurs de la filiale française en matière de distribution d’eau en zone urbaine et périurbaine ne laisse pas indifférent le député activiste Guis Marius Sagna.



Guy Marius Sagna dénonce une surexploitation des travailleurs par la Sen Eau !



A travers un post, le coordonnateur de Frapp France dégage accuse le président et son beau-frère, Mansour Faye, d’être les principaux responsables de la situation délétère des travailleurs de ladite société. Pour Guy Marius Sagna, la faute est due à Macky Sall et son beau-frère qui a été corrompu par Suez afin que le marché de l’hydraulique urbain soit donné à Suez qui était plus cher.



«Savez-vous que pour poser des tuyaux, SEN’EAU, contrôlée par les Français, utilise la française SADE qui facture le mètre linéaire à 4900 FCFA au lieu de donner le marché aux Sénégalais qui font le mètre linéaire à 1700 FCFA » dit-il. Le parlementaire estime que Suez précarise les travailleurs à SEN’EAU avec près de 400 stagiaires payés 60.000 FCFA par mois au lieu de recruter des travailleurs avec des salaires en bonne et due forme. Et que jusqu’à présent, le contrat d’affermage est secret et que même les travailleurs de la SEN’EAU ne l’ont jamais vu.



«Les travailleurs de la SEN’EAU ne siègent pas au conseil d’administration. Savez-vous que la française SADE facture à SEN’EAU 5200 FCFA le transport de sable alors que des prestataires sénégalais le font à 3500 FCFA ? Que des entreprises françaises ou d’autres impérialistes viennent pomper les richesses du Sénégal et de l’Afrique nous laissant chômage, pauvreté, sous-développement » a dénoncé Guy Marius



Le Témoin



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook