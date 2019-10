Hydraulique rurale : "La réforme de 2015 est un échec total"

Les responsables de la Fédération nationale des conducteurs et gérants de forages étaient en conclave pendant deux jours, au niveau de la ville de Louga, pour évaluer la réforme de la gestion des forages pour la distribution de l'eau en milieu rural initiée dans notre pays en 2015.



Après de longs débats, conducteurs et gérants de forages sont arrivés, rapporte Le Témoin, à la conclusion que "cette réforme a été un échec total" et que l'État doit dégager en urgence de nouvelles perspectives pour une meilleure gestion de la distribution de l'eau au Sénégal.

