Hydrobase Saint-Louis: Des chiens errants attaquent et tuent…

Rédigé par leral.net le Jeudi 7 Juillet 2022 à 22:55 | | 0 commentaire(s)|

Plus d’une vingtaine de chiens errants sèment la panique à l’entrée de l’hydrobase de Saint-Louis. Malgré l’alerte, une solution n’est toujours pas prise par la Commune et les Services d’hygiène pour éradiquer la menace. Ce matin, c’est une chèvre que ces animaux ont attaquée et tuée.



Selon plusieurs témoignages recueillis par Ndarinfo, c’est l’énième cas de morsure de chiens errants enregistré dans ce quartier sur nos animaux domestiques.



« Ils trouvent refuge dans une broussaille, non loin de la plage. Ils poursuivent souvent des groupes d’enfants ou des élèves en sortie », renseigne El Hadji DIAW, guide touristique. « Leur nombre augmente de jour en jour. La population et les usagers de la plage sont en danger », a-t-il dit.





Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook