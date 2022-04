Hydrocarbures : Le Sénégal épargné d’une rupture de stock d’ici la fin du mois de mai

Rédigé par leral.net le Vendredi 22 Avril 2022 à 18:42 | | 0 commentaire(s)|

Le ministre en charge du pétrole et des énergies a précisé dans la foulée que les perturbations notées dernièrement étaient liées aux lenteurs de l’acheminement des produits dans les dépôts de stockage.



Les cargaisons reçues mettent le marché national à l’abri d’une rupture de stock d’ici la fin du mois de mai, précise le Bureau d’information gouvernemental (Big). Qui ajoute que l’Etat a déjà commencé à travailler dans l’anticipation pour les consommations des mois de juin et juillet.



Au total, 43 500 tonnes de diesel et d’essence sont stockées au terminal pétrolier de Dakar à la date du 21 avril 2022. Un autre navire est également en attente avec 26 000 tonnes d’hydrocarbures à décharger, informe enfin le Big.

Bassirou MBAYE







Source : En visite au terminal pétrolier du Port autonome de Dakar où deux navires, provenant de la Turquie et d’Espagne, procédaient au déchargement d’hydrocarbures, Sophie GLADIMA, a assuré, ce jeudi 21 avril 2022, de la disponibilité en quantité suffisante du diesel et de l’essence.Source : https://www.lejecos.com/Hydrocarbures-Le-Senegal-e...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook