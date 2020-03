IBRAHIMA SALL, PRESIDENT DU MODEL sur le CORONAVIRUS «les sénégalais doivent être plus disciplinés»

Rédigé par leral.net le Mardi 24 Mars 2020 à 20:32

A l’image de nombreuses personnalités issues de divers horizons, le président du parti Model et ancien directeur général de la Sicap s’est rendu hier au Ministère de la Santé pour remettre un lot de produits, dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Ibrahima Sall en a profité pour demander aux Sénégalais d’être plus disciplinés en respectant les mesures prises par les autorités.



Un lot très important de détergents et de gels antiseptiques a été offert hier au Ministère de la Santé par Ibrahima Sall, en guise de contribution dans le cadre de la riposte contre le coronavirus. Reçu par le Secrétaire général du Ministère de la Santé, le Directeur des Res- sources humaines et le Prési- dent de réception des dons, le leader du Model a indiqué qu’il a effectué le même geste à Darou Mousty. «Nous venons de faire la même chose au Minis- tère parce qu’il est du devoir de tout Sénégalais de se battre auprès du Président Macky Sall, du Gouvernement et de nos chefs religieux pour que le peuple sénégalais soit préservé de cette catastrophe mondiale», affirme l’ancien directeur général de la Sicap.



Interpellé sur le comportement de certains Sénégalais qui ne respectent pas les mesures édictées par les autorités gouvernementales, Ibrahima Sall appelle ces derniers à être plus disciplinés. «Les gens croient que cela n’arrive qu’aux autres. En Italie, il y a un mois, il y avait une dizaine de cas et aujourd’hui, ils sont à 4 000 morts. Ceci est une leçon pour nous. Nous ne sommes pas médecin, mais nous savons que la pandémie a une croissance exponentielle et elle n’épargne personne.



Les Sénégalais doivent être conscients que le Président a fait des efforts énormes à travers les décisions qu’il a prises.» C’est pourquoi il invite les Sénégalais à rester chez eux pour éviter la propagation de la pandémie. «Nous profitons de l’occasion pour rendre hommage au personnel de santé parce qu’il lutte toujours auprès des malades pour essayer d’endiguer la vague mortelle», indique-t-il avant d’ajouter que la meilleure manière pour les populations d’encourager le personnel de santé est de rester chez elles.





