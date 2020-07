IGE: 78 emplois fantômes au ministère de la Culture entre 2000 et 2016

Le ministère de la Culture n’a pas été épargné par l’Inspection générale d’Etat. Son rapport 2017 révèle que 78 employés fantômes ont été signalés dans ledit ministère.



Le document indique qu’au ministère de la Culture, les effectifs comprenaient au moment des investigations de l'IGE, 165 agents contractuels.



Sur un échantillon de 92 contrats examinés, seuls 14 étaient réguliers, parce qu'autorisés par le Premier ministre et signés par le ministre chargé de la Fonction publique.



En effet, lit-on, les 78 autres contrats ont été signés entre 2000 et 2016, sans aucune compétence légale, par différents responsables qui se sont succédé aux postes de Ministre de la Culture, Directeur de Cabinet, DAGE, voire, dans certains cas, par des directeurs de structures techniques de ce ministère.





