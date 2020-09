INONDATIONS : 3 MORTS ET PLUSIEURS BLESSÉS ENREGISTRÉS

Rédigé par leral.net le Dimanche 6 Septembre 2020 à 14:54 | | 0 commentaire(s)|

Trois morts et plusieurs blessés, c’est le bilan provisoire des fortes pluies enregistrées hier samedi, au Sénégal. A Sédhiou, deux morts et quatre blessés sont comptabilisés. Une case s’est affaissée dans le département de Bounkiling, faisant un mort. Dans la commune de Oudoucar, c’est un pan d’un mur qui est tombé sur une gamine. Cette dernière est décédée sur le coup mais son frère, blessé, a été plus chanceux. Parmi les dégâts matériels, plus bâtiments effondrés sont recensés.



A Kaolack, où il a également beaucoup plu, jusqu’à 205 mm selon certaines localités, un homme à cheval qui tentait de sauver son ami, a été freiné par les eaux. Le drame s’est produit dans la commune de Diafatt où une délégation conduite par le Gouverneur de région est attendue cet après-midi, rapporte Radio Sénégal, dans son édition spéciale.



Entre autres dégâts, une dizaine de maisons endommagées à Keur Madiabel. La plupart des quartiers de Kaolack sont actuellement sous les yeux.

D’ailleurs, Aly Ngouille Ndiaye, le ministre de l’Intérieur, préside une réunion pour la mise en œuvre du plan Orsec, pour l’organisation des secours, déclenché hier par le chef de l’État, Macky Sall.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos