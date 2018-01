INSOLITE: Le surnom chambreur donné par Angel Di Maria à Leo Messi

En difficulté lors de la campagne d'éliminatoires, l'Argentine n'a dû son salut qu'au talent de sa star, Lionel Messi. Effectivement alors que l'Albiceleste était sur la sellette avant son dernier match en Equateur, elle s'est qualifiée (victoire 3-1) grâce à un triplé de la Pulga.



En sélection argentine, Lionel Messi est très complice avec le Parisien, Angel Di Maria. L'été dernier, ils avaient d'ailleurs failli se retrouver sous le maillot des Blaugrana avant que les dirigeants parisiens ne mettent leur véto au départ de l'ancien de Manchester United. Depuis, ​Angel Di Maria a expliqué qu'il regrettait son transfert avorté , lui qui doit se contenter d'un statut de joker de luxe au Paris Saint-Germain.

Lors d'une interview accordée au quotidien ibérique, Mundo Deportivo, Angel Di Maria a parlé de sa relation avec Lionel Messi et s'est laissé aller à une confidence en dévoilant le surnom qu'il lui donnait, en évoquant la sélection argentine :

"Jorge Sampaoli a été très clair avec nous. La seule certitude qu'il a, c’est le 'nain' (Ndlr : Messi). Tous les autres joueurs vont devoir se battre pour gagner leur place. Ce serait une erreur de penser que j’ai déjà gagné ma place. Si je me relâche, je n’y serai pas."

S'il n'a pas manqué de chambrer la Pulga, il n'a également pas manqué de tarir d'éloges sur lui déclarant qu'il était déjà "le plus grand". Mais en tant qu'Argentin et coéquipier, il aimerait le voir soulever la Coupe du Monde cet été en Russie.









