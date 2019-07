INVESTIGATION: Comment une limousine à 375 000 000 de FCfa peut-elle prendre feu ?

C’est la question que tout le monde se pose. Hier, la voiture présidentielle a pris feu dans le fief de Feu Tanor Dieng? Mais ce que les gens ignorent est que la voiture en question coûte près de 375 000 000 de francs CFA. Un bijou issu du département ultra-luxe de Mercedes et présenté comme l’un des véhicules les plus sûrs au monde.



Il s’agit de la Mercedes-Maybach S600 Pullman Guard, un véhicule particulier, intelligent, d’une longueur de 6,5 mètres avec un empattement de 4,4 mètres. Son poids est de 5,6 tonnes. Il propose une protection conforme à la classe VR9, certifiée par la Directive ERV 2010.



C’est une voiture blindée capable de résister, dit-on, à des tirs d’armes à feu ainsi qu’à des explosions, de quoi assurer la survie des passagers en cas d’accident ou d’attaque.



Outre le blindage de la voiture et des vitres en verre stratifié, la S 600 Pullman Guard dispose d’un intérieur luxueux pouvant accueillir jusqu’à quatre passagers à l’arrière, un véritable carré VIP où les sièges indépendants se font face.



Cuir et bois sont omniprésents, ainsi que des rideaux pour plus de confidentialité, sans oublier un large écran LCD de 18,5 pouces escamotable électriquement.



En plus, les sièges «Executive» peuvent s’incliner à 43,5 degrés. Mini-bar, télévision, connectique sophistiquée et séparation chauffeur, rideaux, vitres opaques, hi-fi digne d’une salle de concert, font bien évidemment partie du catalogue de cette Mercedes-Maybach Pullman.

