IPRES: Les RG déjouent une tentative de sit-in des retraités

Rédigé par leral.net le Lundi 19 Août 2019 à 10:42 | | 0 commentaire(s)|

Jamais le front social n’avait connu autant de remous que ces derniers temps. Et quand l’Association nationale des civils et militaires retraités (Anrcm) s’y mêle, cela devient alarmant. Tenez ! Ce lundi 19 août, à 11 heures, tous les civils et militaires retraités avaient prévu de faire un grand rassemblement national devant la direction des pensions sise au Point E, à Dakar.



Via leur watshapp élargi à un cercle privé, les membres du bureau de l’Amcr avaient convié tous les civils et militaires ainsi que les veuves et orphelins, à assiéger la Direction des pensions, pour dénoncer leurs conditions de vie misérables.



Et surtout, demander à l’Etat d’améliorer leur pension de retraités, reconnaître leur association comme une institution d’utilité publique etc… L’Association des civils et retraités voulait profiter également de ce rassemblement dans le quartier huppé du Point E, pour pousser le président de la République à respecter ses promesses de subvention annuelle, d’octroi de billets pour les pèlerinages musulmans et chrétiens, de quota pour les décorations aux différents ordres nationaux etc.



On ne sait trop comment mais les renseignements généraux (c’est leur métier !) ont été mis au courant de ce rassemblement et ont réussi à le torpiller.



Ce, à la dernière minute ! Toujours est-il que « Le Témoin » quotidien a appris que des autorités étatiques ont saisi les responsables de l’Anrcm pour les inviter à surseoir à leur manifestation, en attendant que des solutions soient trouvées. Accord donné ! Car le rassemblement prévu ce lundi n’aura finalement plus lieu ! Du moins est-il reporté à des jours meilleurs…

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos