IPRES : Racine Sy saute en décembre au plus tard

Dimanche 6 Octobre 2019

Mamadou Diagne Sy Mbengue a certes quitté la Direction générale de l’Institution de prévoyance retraite du Sénégal, mais il ne sera pas le seul. Le président du Conseil d’administration va être éjecté du fauteuil qu’il occupe depuis 5 ans. Ainsi en a décidé le ministère du Travail. Selon nos radars, l’Etat a exigé que le Conseil d’administration se réunisse pour procéder au changement de président du Conseil d’administration. Une décision qui devait tomber depuis très longtemps, parce que le mandat de Racine Sy est arrivé à expiration depuis 2016. Ce qui pousse à poser une question : le Pca actuel est-il dans la légalité ? Racine Sy qui saute, c’est Mody Guiro qui devrait logiquement occuper la place. Avec le patron de la Cnts, il y aura certainement moins de problèmes entre le Directeur général et le Pca. Lui, il est posé, pondéré. Il a de la tenue et de la retenue. Même s’il est très ferme sur certaines questions.

Pape Moussé Diaw JOOTAY

