ITALIE : Un sans-abri sénégalais crée une entrée secrète dans une boîte, y élit domicile avant de se faire arrêter

Un Sénégalais de 27 ans a fait la Une des journaux à Côme, en Italie, après avoir été arrêté pour avoir fait irruption dans une boîte privée pour chercher un abri. L'individu a été découvert en train de dormir dans des conditions insalubres à l'intérieur de la boîte située à Via Domenico Pino, ce qui a incité l'intervention de la police.



Le 20 mars 2025, l'incident a commencé lorsque l'administrateur de l'immeuble a alerté les autorités de la présence de l'homme de 27 ans, soupçonné d'être entré à plusieurs reprises dans la boîte en endommageant le mur de la cave du bâtiment. L'homme aurait créé un passage pour faciliter son déplacement entre l'extérieur du bâtiment et la boîte, montrant un mépris évident pour la propriété et la sécurité des occupants.

À leur arrivée, les officiers ont trouvé l'homme niché dans un lit de fortune à l'intérieur de la boîte, qui était dans un état déplorable d'hygiène et de sécurité. Interrogé, il a admis ne pas avoir de documents d'identification, ce qui a soulevé d'autres préoccupations concernant son statut juridique en Italie.

Le compatriote de 27 ans, déjà connu des forces de l'ordre locales pour des épisodes antérieurs d'intrusion, fera face aux conséquences de ses actions. Selon les rapports de police, il a des antécédents associés à l'invasion de biens privés, ce qui indique un comportement troublant. Ses précédentes rencontres avec les autorités étaient dues à des ordonnances d'expulsion existantes, établissant qu'il était illégalement en Italie avant même cet incident.

L'intervention de la police a non seulement résolu le problème immédiat de l'intrusion, mais a également mis en avant les préoccupations plus larges entourant l'itinérance et les difficultés auxquelles sont confrontés les migrants dans la région. Ces actions, bien qu'illégales, mettent en évidence le désespoir que certains individus ressentent lorsqu'ils cherchent un abri et une sécurité.

Dans le but d'éviter d'autres incidents de cette nature, une équipe de construction avait été appelée à sceller l'entrée créée par l'homme afin de s'assurer que l'accès non autorisé à la propriété était restreint. Cette action a suscité un mélange de soulagement et d'inquiétude parmi les résidents du bâtiment, qui se retrouvent maintenant à reconsidérer la sécurité et la dynamique communautaire.

Au fur et à mesure que l'affaire progresse, les autorités locales déterminent les prochaines étapes, y compris les éventuels processus d'expulsion, car il est considéré comme un risque non seulement en raison de son statut juridique, mais aussi en raison de ses actions impliquant des dommages matériels.



Khadidjatou D. GAYE





Source : https://www.jotaay.net/ITALIE-Un-sans-abri-senegal...