Ibrahima BA, candidat à la mairie de Niaguiss, décroche son Doctorat en...

Le jeune professeur, Ibrahima Ba, par ailleurs candidat à la mairie de Niaguis vient de décrocher son doctorat avec brio ce lundi. Sur cette soutenance, Ibrahima Ba a obtenula Mention TRÈS HONORABLE. "Je remercie le bon Dieu de m’avoir accordé le privilège de soutenir ma thèse de DOCTORAT en communication avec la Mention TRÈS HONORABLE. Co-dirigée par le professeur Boulou Ebanda de l’université Ottawa /CANADA et le professeur Hamath DIA de l’université Assane Seck de Ziguinchor. Je remercie sincèrement mes directeurs de thèse et tout le personnel enseignant", a t-il magnifié. Candidat à la mairie de Niaguiss, remercie la population de cette commune."Un grand merci à tous ceux qui ont effectué le déplacement. Mention spéciale à mes amis et frères de la commune de Niaguiss."

Source : https://www.exclusif.net/Ibrahima-BA-candidat-a-la...