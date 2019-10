Ibrahima Bakhoum : « le Ps va avoir besoin de Khalifa Sall » Le Parti socialiste manque de figure forte capable de le porter sur l’échiquier politique national et d’aller à la conquête du pouvoir. C’est le sentiment du journaliste-formateur Ibrahima Bakhoum. Selon l’analyste politique, le PS va avoir besoin de Khalifa Sall qui a affirmé qu’il reste socialiste, hier, en conférence de presse.

Selon le journaliste, « la paix au parti socialiste est bien possible », dans la perspective d’un retour de Khalifa Sall.



« Aminata Mbengue Ndiaye pourra bien rester secrétaire général du parti et Khallifa Sall pourrait être le candidat du parti aux prochaines élections », a-t-il déclaré sur la RFM.



Toujours selon lui, « Khalifa bénéficie de la confiance de plusieurs familles, politiques et autres. Il a de vraies chances pour les échéances prochaines, mais avec les socialistes ».



Il s’agit désormais pour l’ex-édile de la capitale, qui était une icône pour Dakar, toujours selon le journaliste, « de gagner la confiance des Sénégalais au plan national. D’être reconnu ».

