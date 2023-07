« Ibrahima Cissokho, un leader engagé pour le développement du Sénégal », par Birame Ndaw, journaliste-communicant Dans un contexte où le développement économique et social du Sénégal est une priorité, Monsieur Ibrahima Cissokho, président du Mouvement "Mon Pays, Mon Avenir", émerge comme un acteur clé dans la poursuite de cet objectif. Son ambition est claire : placer le Sénégalais au premier rang économique sur le continent africain. Cependant, sa vision ne se limite pas seulement à cela ; il s'efforce également de répondre aux attentes des populations, en travaillant activement dans divers domaines.

Rédigé par leral.net le Lundi 17 Juillet 2023 à 09:44 | | 0 commentaire(s)|

En matière de santé, Ibrahima Cissokho et son équipe ont réalisé de nombreuses actions concrètes. La distribution de savons, d'eau de javel, de gels hydroalcooliques et de masques, a permis de sensibiliser la population à l'importance des mesures d'hygiène pour lutter contre les maladies. De plus, des kits sanitaires ont été offerts aux mamans, garantissant ainsi des conditions sanitaires optimales. Les consultations médicales gratuites organisées à Kédougou, notamment dans le village de Ngary, ont permis à de nombreuses personnes d'accéder à des soins médicaux essentiels. Des activités culturelles ont également été mises en place, renforçant ainsi les liens sociaux au sein de la communauté.



Le domaine religieux n'a pas été en reste, puisque des appuis en denrées alimentaires ont été fournis aux Daaras, ces écoles coraniques qui jouent un rôle important dans l'éducation religieuse des jeunes. De plus, des soutiens financiers, matériels et équipements, ont été apportés aux mosquées de la commune de Tivaouane Peulh-Niague, favorisant ainsi la pratique religieuse dans des conditions optimales.



Dans le domaine de l'éducation, le président du Mouvement "Mon Pays, Mon Avenir" a manifesté un engagement fort envers les élèves en situation précaire. Des bourses d'études ont été offertes, permettant à ces jeunes de poursuivre leur scolarité dans de bonnes conditions. Des kits scolaires ont également été distribués, garantissant l'accès aux fournitures, nécessaires à leur réussite. De plus, la reconnaissance des meilleurs élèves de la commune, chaque année, du CM2 à la Terminale, encourage l'excellence académique et motive les jeunes à donner le meilleur d'eux-mêmes.



Les domaines du sport et de la culture n'ont pas été oubliés. Ibrahima Cissokho a organisé des tournois de football et de basketball, favorisant ainsi la pratique sportive et renforçant les liens communautaires à travers des événements festifs. Des dons d'équipements sportifs, tels que des maillots, des bas, des ballons, des trophées et des médailles, ont été effectués pour soutenir les associations sportives locales. De plus, un appui financier a été accordé aux lutteurs de Tivaouane Peulh-Niague, mettant en avant les talents sportifs de la commune. Des soutiens financiers et matériels ont également été apportés aux artistes, contribuant ainsi à la promotion de la culture sénégalaise.



En tant qu'homme social, Ibrahima Cissokho a également œuvré dans le domaine du développement communautaire. Des formations ont été organisées et des financements ont été alloués aux groupements de femmes et aux associations de jeunes, renforçant ainsi leur capacité à entreprendre et à contribuer activement au développement local. L'installation de sources d'eau, y compris 20 pompes solaires et motopompes, a amélioré l'accès à l'eau potable dans plusieurs localités.



De plus, Ibrahima Cissokho a accompagné les jeunes dans leur recherche d'opportunités d'insertion, en leur offrant des formations, des stages et un coaching personnalisé. Les investissements humains, tels que des journées de nettoiement, la formation en gestion et en fonctionnement d'une collectivité territoriale, ont permis de renforcer les capacités des acteurs locaux. Par ailleurs, l'installation de 300 lampadaires dans des localités telles que Niague, Benoba, Keur Marième Mbengue et Keur Mame Nar (commune de Tivaouane Peulh-Niague), a contribué à améliorer la sécurité et la qualité de vie des habitants.



Ces activités ont été étendues à l'intérieur du pays (Tambacounda, Sinthiou Malème, Kédougou, Vélingara commune, commune de Medina Gounass dans le village de Medina Pakane, commune de Kandia, commune de Pakhour, etc.). Ibrahima Cissokho et son équipe ont également réalisé des actions à Bambey, à Bignona et à Thiès, qui seront poursuivies dans les autres départements, grâce à l'aide de leurs partenaires nationaux et internationaux.



Grâce à ses réalisations concrètes et à ses ambitions pour le développement du pays, Ibrahima Cissokho démontre des capacités nécessaires pour diriger le Sénégal. Sa vision audacieuse et holistique dépasse celle des autres et sa volonté de répondre aux attentes des populations, en travaillant dans divers domaines essentiels, témoigne de son engagement envers le bien-être de chaque Sénégalais. En plaçant le Sénégalais au premier rang économique continental, il ouvre la voie vers un avenir meilleur pour le pays et ses habitants.













Par Birame Ndaw, journaliste-communicant



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook