Ibrahima Diallo, responsable à Kébémer : « A l’Apr, les militants de la première heure ne sont pas respectés » Une fronde est née au sein du parti au pouvoir, Apr. Une plateforme dénommée Apr nationale/Dekkal Ngor a été lancée par des frustrés du parti qui se disent militants de la première heure.

Rédigé par leral.net le Dimanche 24 Novembre 2019 à 10:09 | | 0 commentaire(s)|

Selon Ibrahima Diallo un des membres de ce mouvement, responsable apériste à Kébémer, « A l’Apr, les militants de la première heure ne sont pas respectés. On n’est ni respecté par le parti, ni par les transhumants dont on fait la promotion dans ce parti. Nous avons soutenu le président Macky Sall avant son élection et 7 ans après sa prise de pouvoir, nos préoccupations ne sont pas prises en compte », a-t-il déclaré dans des propos relayés par la RFM, hier, lors d’une manifestation marquant la mise en place de leur mouvement.

