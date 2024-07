Ibrahima Diaw éliminé par Wong Chun Ting, en 32es de finale des JO Paris 2024

Le pongiste sénégalais Ibrahima Diaw, a été éliminé (3-4) par le Hongkongais Wong Chun Ting, en 32es de finale du tournoi de tennis de table des Jeux olympiques Paris 2024, au terme d’un match intense, qui s’est joué en sept sets.



Après un début de partie très serré entre les deux joueurs, le Sénégalais a pris de l’avance en gagnant le premier set (11-7), renseigne l'Aps.



Dans la deuxième manche très disputée, le hongkongais a pris le dessus (18-16) avant de récidiver lors du troisième set (11-8).



Mené 2-1, Ibrahima Diaw réagit en égalisant dans la quatrième manche (11-6), avant d’être dominé dans la cinquième (11-0), qui a été à sens unique, précise la même source.



Poussé par le public, le Sénégalais, natif de Créteil (Paris), remporte le sixième set (11-8) et parvient à égaliser (3-3).



A la septième manche et dernière manche décisive pour les deux pongistes, le Hongkongais, plus concentré, remporte le match et se qualifie pour les 16es de finale.



Malgré cette élimination, Ibrahima Diaw a fait mieux qu’en 2021 à Tokyo, au Japon, où il a été éliminé dès le premier tour des Jeux olympiques.