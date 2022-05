Ibrahima Hamidou Dème, tête de liste de Aar Senegaal à Thiès «Une liste unique de l’opposition, c’est illusoire et contre-productif» Pour Ibrahima Hamidou Dème, tête de liste de Aar Senegaal à Thiès «Une liste unique de l’opposition, c’est illusoire et contre-productif». A la question de nos confrères du journal « Le Quotidien », « Pourquoi à votre avis, il n’y a pas eu de liste unique de l’opposition ? », voici sa réponse.

Dans notre histoire politique, l’opposition n’a jamais présenté une liste unique. C’est non seulement illusoire, mais je pense que c’est contre-productif. Pensez-vous qu’il soit possible de rassembler toute l’opposition autour d’une vision, d’une liste et d’une démarche ?



D’une part, cela impliquerait des reniements que certains ne seraient pas prêts à faire. D’autre part, on serait dans une sorte de second tour forcé comme lors d’une élection présidentielle. Ce qui peut entraîner un fort taux d’abstention si des électeurs de l’opposition ne se retrouvent pas dans le schéma unique proposé.



Répétons le, l’opposition est plurielle, elle doit, comme dans toutes les démocraties d’inspiration romano-germanique, continuer de l’être. L’histoire a montré que malgré le scrutin majoritaire à un tour, l’opposition peut dans sa diversité avoir une représentation parlementaire de qualité. Notre histoire politique récente l’a démontré plusieurs fois.

Le Quotidien



