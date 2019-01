Ibrahima Sall réconcilie Fada et Thierno Lô

Rédigé par leral.net le Jeudi 31 Janvier 2019 à 09:31 | | 0 commentaire(s)|

C’est une véritable prouesse que vient de réaliser le président du Model. En effet, Ibrahima Sall vient de réconcilier les deux frères ennemis de Darou Mousty, Modou Diagne de Yessal et Thierno Lô de la coalition Aldiana.



Ces deux responsables, qui sont restés 12 ans sans se parler, ont enterré la hache de guerre. Apres son meeting de Mbacké et le ralliement de certains jeunes marabouts influents, Ibrahima Sall a prôné la cohésion dans la majorité présidentielle élargie. « J’estime que les leaders doivent montrer la voie à suivre à la base. Ils doivent taire leurs différends, animer les instances et se mobiliser pour le triomphe de Macky Sall dès le premier tour », a déclaré Ibrahima Sall, pour qui « cette retrouvaille va contribuer de manière effective à la victoire du candidat Macky Sall ».











L’As

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos