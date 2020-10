Ice Cube et 50 cent soutenant Donald Trump, l'intox tweetée par Eric Trump Rédigé par leral.net le Lundi 26 Octobre 2020 à 00:32 | | 0 commentaire(s)|

Alors que le jour de l'élection présidentielle américaine approche, le 3 Novembre prochain, beaucoup de fausses informations circulent sur les réseaux sociaux. Eric Trump, le second fils du président sortant Donald Trump, a tweeté une photo montrant les rappeurs américains Ice Cube et 50 cent arborant des casquettes en soutien à la candidature de son père. Pourtant, la photo a été retouchée et n'a rien à voir avec le contexte politique.



Le 20 octobre, Eric Trump tweet une photo où l'on voit les rappeurs Ice Cube et 50 cent portant des casquettes "Trump 2020" à un match de basketball. Il les décrit comme "des Américains courageux et formidables". Le tweet devient viral en l'espace de deux heures, avec plus de 3500 retweets et près de 15 700 likes.



Déroulez notre décryptage sur cette image sur le fil Twitter de Info ou Intox :





Source : Source : https://www.exclusif.net/Ice-Cube-et-50-cent-soute...

Accueil Envoyer à un ami Partager