Identification des cartes SIM : L’ARTP annonce des restrictions à partir du 18 mars 2025 L'Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP) rappelle aux abonnés des opérateurs de téléphonie mobile (Orange, Yas, Expresso, Hayo, Promobile), que l’identification des numéros est une obligation légale. Dans son communiqué, une menace imminente plane même sur les réfractaires...

Dans ce cadre, elle invite les détenteurs de cartes SIM non correctement identifiées, à régulariser leur situation, en présentant une pièce d’identité valide (Carte nationale d’identité ou Passeport) auprès de leur opérateur ou des points de vente agréés.



Selon le plan d’action défini avec les parties prenantes, les numéros non identifiés seront soumis à des restrictions à partir du 18 mars 2025. Ceux qui ne seront pas mis en conformité avant le 31 mars 2025, seront suspendus.



L’ARTP souligne que cette mesure s’inscrit dans une démarche de renforcement de la sécurité publique et de protection des consommateurs.



Le Directeur général de l’ARTP, M. Dahirou Thiam, appelle ainsi tous les abonnés concernés à se conformer aux exigences d’identification dans les délais impartis, afin d’éviter toute interruption de service.



